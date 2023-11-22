Середа після Чорної п'ятниці може стати найкращим днем для покупки авіаквитків за найбільш вигідними цінами.

Бажання відхопити вигідні пропозиції в Чорну п'ятницю не обходить стороною і туристів, які в переддень заповітного дня влаштовують справжнє полювання за дешевими авіаквитками.

Однак, оскільки розпродажі часто розтягуються на попередній та наступний тиждень, чи справді п'ятниця є найкращим днем для придбання авіаквитків?

Команда експертів Jack's Flight Club виявила, що середа після Чорної п'ятниці може стати найкращим днем для покупки авіаквитків за найбільш вигідними цінами, хоча в останні роки таким днем було прийнято вважати вівторок (Travel Tuesday), пише Express.

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"Travel Tuesday вже давно вважається ідеальним днем для бронювання відпустки, але наші недавні результати показують, що середа, наступна за вівторком, може стати наступним кращим днем для пошуку туристичних пропозицій", – зазначила редактор журналу The Detour Кеті Маклюр, що входить в Jack's Flight Club.

Від імені всієї експертної групи вона закликала мандрівників стежити за цією новою тенденцією, щоб максимально ефективно планувати свої поїздки.

Також, за її словами, буде не зайвим моніторити акційні ціни на авіаквитки протягом всього знижкового періоду – з четверга напередодні Чорної п'ятниці до наступної середи, і в разі чого бути готовим швидко зробити покупку.

При цьому варто враховувати, що багато акційних пропозицій залежать від їхньої наявності, тому є ризик, що найдешевші квитки можуть бути розкуплені ще до Чорної п'ятниці, тоді як до середи протримаються бюджетні пропозиції за залишковим принципом, наприклад, на незручні дати або непопулярні напрямки.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристам розповіли, як відправитися в спонтанну подорож і не розоритися на авіаквитках. Виявляється, "гарячі авіаквитки" можна купити за досить вигідними цінами, якщо знати кілька лайфхаків.

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