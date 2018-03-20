Громадський транспорт у Парижі до 2020 року може стати безкоштовним
18:30, 20 березня 2018Новини туризму
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Це не перша ініціатива мера французької столиці щодо безоплатного проїзду громадян.
Париж \ REUTERS
Мер Парижа Анн Ідальго до літа планує вивчити і обговорити економічну модель безкоштовного громадського транспорту для всіх верств населення.
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Як вона розповіла в інтерв'ю газеті Les Echos, остаточне рішення з цього питання може бути прийняте до 2020 року.
«Питання безкоштовного транспорту є ключовим у сфері міського пересування, де автомобілі, що виробляють шкідливі викиди, більше не займають центральне місце», - підкреслила Ідальго.
Видання зазначає, що це не перша ініціатива мера щодо безоплатного проїзду громадян. У вівторок відбудеться голосування за пропозицією ввести безкоштовний проїзний квиток для 220 тис. літніх парижан.
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