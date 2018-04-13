У Таїланді відкрили перше у світі тематичне кафе смерті (відео)

Серед іншого в незвичайному кафе можна отримати знижку на напої після відпочинку в труні.

У Таїланді відкрили перше у світі тематичне кафе смерті.

Як йдеться в сюжеті "ДжеДАІ" на телеканалі 2+2, там можна замислитися над сенсом існування, поміркувати, чи все ти встиг у цьому житті, а також отримати знижку на напої після відпочинку в труні. Адже провівши 3 хвилини в закритій труні, можна отримати знижку в 20 батів (близько 17 грн).

Читайте такожВлада Таїланду закриє для туристів популярний пляж з фільму з Ді Капріо, щоб врятувати унікальну природу (відео)

Відвідувачів у новому тайському кафе вже багато, однак переважно це місцеві. Тайці буддисти, а тому сприймають смерть спокійно: адже для них це не тільки кінець цього життя, а й початок нового.

Так, одна з відвідувачок розповідає, що в труні зовсім не страшно і є чим дихати - через невеличкі отвори проходить повітря.

Напої в меню теж тематичні - "Смерть", "Життя", "Біль" та інші. Що пити і скільки лежати у труні - клієнти обирають самі у меню. В оформленні інтер'єру використали вінки, а стіни пофарбували у чорний та сірий кольори.

Святкувати кожен день свого життя - саме до цього хочуть підштовхнути своїх відвідувачів автори проекту. Адже негаразди на роботі, у стосунках, депресія чи поганий настрій - це ніщо порівняно зі смертю. І водночас вони намагаються зробити своїх клієнтів більш підготовленими до неминучого.

Як повідомляв УНІАН.Туризм, нещодавно у США побудували концертну залу в печері.