У пошуках ідеальної акустики: в США побудували концертну залу в печері (відео)

16:34, 22 березня 2018
Новини туризму
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Як йдеться в сюжеті ТСН, крім екзотичної, але разом з тим ледь не ідеальної акустики, поціновувачів музики під землею в штаті Теннессі зваблюють геть не печерними, однак приємними бонусами, зокрема, зручними кріслами та баром.

Окраса цієї концертної зали - люстра розміром 5 на 3 метри, яка 30 років тому прикрашала один з ньо-йоркських театрів.

Організатори кажуть, що найважче було зберегти природну красу печери, водночас зробивши її максимально комфортною для глядачів та музикантів.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд виправдав музикантів, які відкрили "гей-бар на землі Путіна" у Фінляндії.

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Теги: #США#туризм#музика#концерти#печера