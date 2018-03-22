У пошуках ідеальної акустики: в США побудували концертну залу в печері (відео)
16:34, 22 березня 2018Новини туризму
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Організатори кажуть, що найважче було зберегти природну красу печери, водночас зробивши її комфортною для глядачів та музикантів.
У американському штаті Теннессі збудували незвичайну концертну залу прямо в печері, довжина якої становить майже півсотні кілометрів та яка здатна вмістити до тисячі глядачів.
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Як йдеться в сюжеті ТСН, крім екзотичної, але разом з тим ледь не ідеальної акустики, поціновувачів музики під землею в штаті Теннессі зваблюють геть не печерними, однак приємними бонусами, зокрема, зручними кріслами та баром.
Окраса цієї концертної зали - люстра розміром 5 на 3 метри, яка 30 років тому прикрашала один з ньо-йоркських театрів.
Організатори кажуть, що найважче було зберегти природну красу печери, водночас зробивши її максимально комфортною для глядачів та музикантів.
Як повідомляв УНІАН, раніше суд виправдав музикантів, які відкрили "гей-бар на землі Путіна" у Фінляндії.
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