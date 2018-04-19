Квитки на потяги можуть подорожчати після травневих свят

За словами керівника компанії, рішення про підвищення тарифів на фінальній стадії узгодження з кількома міністерствами.

Наказ Міністерства інфраструктури про підвищення на 12% тарифів на залізничні пасажирські перевезення «Укрзалізниці» з квітня цього року може набути чинності після травневих свят.

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Про це повідомив в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов у коментарі УНІАН.

«Ми пройшли узгодження на рівні профспілок. Отримали відповідь від Державної регуляторної служби та Мінекономіки. Зараз ми перебуваємо на фінальній стадії з кількома міністерствами, і я сподіваюся, що в травні ми зможемо говорити про те, що рішення ухвалено, і ми його введемо в дію. Звичайно, напевно, після святкового періоду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планувала підвищити тарифи на пасажирські перевезення з 1 квітня, проте цього не відбулося у зв'язку з тим, що відповідний наказ не пройшов всі рівні узгодження. Проектом наказу передбачається проведення індексації тарифів на перевезення пасажирів у два етапи по 12%.

В цілому рівень індексації тарифів на перевезення пасажирів у грудні 2018 року проти грудня попереднього року становитиме 25%.