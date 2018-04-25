Частоту рейсів Одеса-Стамбул і Київ-Стамбул буде збільшено в разі остаточної домовленості між адміністраціями цивільної авіації України і Туреччини.

Турецька авіакомпанія Turkish Airlines має намір збільшити частоту рейсів на діючих маршрутах Одеса-Стамбул і Київ-Стамбул в разі остаточної домовленості між адміністраціями цивільної авіації України і Туреччини.

Читайте такожУ Turkish Airlines розповіли про маршрутні вподобання українських пасажирів

Про це повідомив віце-президент Turkish Airlines з продажу в Східній Європі і Балканському регіоні Емре Меневше на прес-конференції, присвяченій 25-річчю присутності авіакомпанії в Україні.

«Ми подаємо запит на збільшення кількості рейсів з Одеси і Києва. Якщо буде досягнуто остаточної згоди між адміністраціями цивільної авіації, то ми готові збільшити кількість рейсів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на переговорах між Головним управлінням цивільної авіації Туреччини (SHGM) і Державіаслужбою України було досягнуто домовленості про збільшення частоти польотів з 14 до 28 на тиждень для авіакомпаній кожної сторони. А також сторони узгодили 4 додаткових маршрути до Туреччини (Ізмір, Даламан, Бодрум, Стамбул) з України.

Довідка УНІАН. Turkish Airlines - флагманський перевізник Туреччини, що базується в Стамбулі. Здійснює регулярні рейси до 220 іноземних і 42 внутрішніх аеропортів у Європі, Азії, Африці та Америці. Турецькі авіалінії здійснюють рейси до 120 країн світу, більше, ніж будь-яка інша авіакомпанія. Головним хабом авіакомпанії є аеропорт ім. Ататюрка в Стамбулі.

В Україні авіакомпанія працює з 1993 року. На сьогодні компанія виконує 61 рейс з України на тиждень, в тому числі - три вантажних.