В Росії заговорили про заборону сервісу Booking.com

На популярний сервіс бронювання готелів поскаржився один з російських туроператорів.

Мінкульт РФ доручив Ростуризму (Федеральне агентство РФ з туризму – ред.) розглянути пропозицію про заборону в Росії діяльності популярної системи інтернет-бронювання готелів Booking.com.

Як повідомляє «РИА Новости», позиція Ростуризму з даного питання має бути подана до 4 червня.

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"У федеральне агентство з туризму надійшов лист міністерства культури РФ з дорученням розглянути пропозицію щодо заборони діяльності Booking.com на території РФ і представити позицію Ростуризму з даного питання до 4 червня 2018 року", — розповів журналістам представник Ростуризму.

"Вважаємо за необхідне запитати думку профільних професійних громадських об'єднань щодо вказаної пропозиції, у зв'язку з чим на їх адресу в оперативному режимі направлено відповідний запит", — додав представник агентства.

Як повідомив «ТУРПРОМ», після того, як ця інформація викликала широкий резонанс, у Міністерстві культури вказали, що в листі Ростуризму мова поки йде не про заборону сервісу, а про доручення агентству «розібратися зі скаргою на роботу сервісу, яка міститься у зверненні гендиректора туроператора «Свій туристичний сервіс» (СвойТС) Сергія Войтовича».

В Ростуризмі від ідеї заблокувати Booking.com також відхрестилися, вказавши, що не мають на це повноважень.

«Ростуризм не підтримує пропозицію щодо обмеження дії даного сервісу на території Росії, оскільки він затребуваний російськими громадянами, які активно користуються можливостями для організації самостійних туристичних поїздок по країні і за кордон», – зазначено у повідомленні на сайті агентства.

Booking.com — популярна система інтернет-бронювання готелів, заснована в Амстердамі в 1996 році. На сьогодні сервіс належить американській компанії The Priceline Group.

Нагадаємо, 22 травня російська Держдума остаточно прийняла законопроект про контрсанкції. Ініціатива дозволяє президенту РФ вводити санкції проти США і їх союзників, заходи можуть застосовуватися у відповідь на недружні дії проти Росії».