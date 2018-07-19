Ryanair скасував рейси для 50 тисяч пасажирів через страйк бортпровідників

Персонал лоу-косту Ryanair вимагає поліпшення умов роботи і оплати праці.

Ryanair скасував рейси з трьох країн Європи, на яких 25 і 26 липня мали вилетіти до 50 000 пасажирів, через страйк бортпровідників.

Акція персоналу торкнеться 24% рейсів з/до Іспанії, 27% рейсів з/до Португалії і 31% рейсів з/до Бельгії, повідомляє avianews.com.

Пасажирам, чиї рейси були скасовані, відправлені sms і електронні листи з пропозицією перенести виліт на +/-7 днів від початкової дати або повернути вартість квитків без штрафу.

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Персонал лоу-косту вимагає поліпшення умов роботи і оплати праці.

У Ryanair же заявляють, що бортпровідники компанії вже отримують до 40 тисяч євро на рік, мають по 14 вихідних днів кожен місяць і отримують оплачувані лікарняні в разі хвороби.

"Це страйк повністю необґрунтований і не несе нічого, крім мети зруйнувати відпустки сімей та надати додаткові бонуси конкуруючим авіакомпаніям у Бельгії, Португалії та Іспанії", - заявили в Ryanair.

Раніше про проведення страйку оголосили пілоти лоу-косту, які незадоволені умовами надання бонусів, розподілу по базах і наданням річних відпусток.

Раніше УНІАН повідомляв, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" погодив час обслуговування в аеропорту ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair.