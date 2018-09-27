Україна і Уругвай підписали угоду про безвіз

Угоду про безвіз з Уругваєм підписано в будівлі Генасамблеї ООН.

Україна підписала угоду про безвізовий режим з Уругваєм.

Про це повідомив речник президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко на сторінці в Twitter.

"Ще з однією країною встановлено безвізовий режим. В присутності президента в будівлі Генасамблеї ООН підписано угоду про це з Уругваєм", – йдеться в повідомленні.

Signing of the Agreement On Mutual Abolition of Visa Requirements between #Ukraine and #Uruguay@UNpic.twitter.com/kgvwjYfe5t — UKR Mission to UN (@UKRinUN) September 26, 2018

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів схвалив рішення щодо підписання угоди з урядом Східної Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог.

Довідка УНІАН. Уругвай – держава в Південній Америці, відома пишною зеленню і пляжами. Столиця країни - місто Монтевідео. Станом на 2016 рік населення столиці становило 3,4 млн людей. Офіційна мова в країні - іспанська.