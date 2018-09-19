Україна вирішила підписати угоду з Уругваєм про взаємне скасування віз
14:21, 19 вересня 2018Новини туризму
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Рішення прийнято Кабміном без обговорення.
Україна вирішила підписати угоду з Уругваєм про безвіз \ marcapaisuruguay.gub.uy
Кабінет міністрів схвалив рішення щодо підписання угоди з урядом Східної Республіки Уругвай про взаємне скасування візових вимог.
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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено під час засідання уряду.
Рішення ухвалено без обговорення.
Довідка УНІАН. Уругвай – держава в Південній Америці, відома пишною зеленню і пляжами. Столиця країни - місто Монтевідео. Станом на 2016 рік населення столиці становило 3,4 млн людей. Офіційна мова в країні - іспанська.
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