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Україна вирішила підписати угоду з Уругваєм про взаємне скасування віз

14:21, 19 вересня 2018
Новини туризму
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Україна вирішила підписати угоду з Уругваєм про безвіз \ marcapaisuruguay.gub.uy

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження ухвалено під час засідання уряду.

Рішення ухвалено без обговорення.

Довідка УНІАН. Уругвай – держава в Південній Америці, відома пишною зеленню і пляжами. Столиця країни - місто Монтевідео. Станом на 2016 рік населення столиці становило 3,4 млн людей. Офіційна мова в країні - іспанська.

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Теги: #Україна#безвіз#Уругвай