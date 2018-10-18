Експерти назвали найзручніший одяг для подорожей

Вони порекомендували надіти худі і м'які спортивні штани.

Експерти вибрали найзручніший одяг для подорожей на літаку. Про це повідомляє Buzzfeed.

Вони порекомендували надіти худі та м'які спортивні штани. Цей «домашній» одяг не доставляє дискомфорту в сидячому положенні. Переліт полегшить і безшовна білизна, яке практично не відчувається на шкірі.

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Також слід вибрати взуття без шнурків: його можна буде знімати та одягати, не нагинаючись під спинку крісла.

Ще одна корисна на борту річ — вовняні шкарпетки на випадок низьких температур, а також компресійні шкарпетки, які сприяють зниженню тиску крові.

Особисті речі краще покласти в рюкзак середнього розміру. Він повинен бути місткий, але водночас компактний.

Комі того, експерти порекомендували взяти з собою теплий шарф-ковдру. Він стане не тільки корисним, але й стильним аксесуаром.