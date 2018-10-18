Експерти назвали найзручніший одяг для подорожей
Експерти вибрали найзручніший одяг для подорожей на літаку. Про це повідомляє Buzzfeed.
Вони порекомендували надіти худі та м'які спортивні штани. Цей «домашній» одяг не доставляє дискомфорту в сидячому положенні. Переліт полегшить і безшовна білизна, яке практично не відчувається на шкірі.
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Також слід вибрати взуття без шнурків: його можна буде знімати та одягати, не нагинаючись під спинку крісла.
Ще одна корисна на борту річ — вовняні шкарпетки на випадок низьких температур, а також компресійні шкарпетки, які сприяють зниженню тиску крові.
Особисті речі краще покласти в рюкзак середнього розміру. Він повинен бути місткий, але водночас компактний.
Комі того, експерти порекомендували взяти з собою теплий шарф-ковдру. Він стане не тільки корисним, але й стильним аксесуаром.