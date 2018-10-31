Моторошні знижки: Ryanair запустив розпродаж авіаквитків до Хеловіну на всі напрямки від 9,99 євро

На даний момент квитки за акційними цінами доступні й для українських пасажирів, хоча і не на всі дати.

Ірландський лоукостер Ryanair 31 жовтня 2018 року з нагоди Хеловіну запустив масштабну розпродаж квитків на всі напрямки за ціною від 9,99 євро.

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Як повідомляється на сайті авіакомпанії, квитки зі знижками можна купити в рамках акції «No Tricks, Just Treats» на подорожі з листопада 2018 року по лютий 2019 року і тільки на офіційному сайті Ryanair до півночі.

Зазначимо, міжнародний аеропорт «Бориспіль» прийняв перший рейс Ryanair в Україні з Берліна ще 3 вересня. Ще 6 європейських напрямків від ірландського лоукостера стали доступні киянам з 28 жовтня.

Крім того, 30 жовтня Ryanair здійснив свій перший рейс зі Львова.

На даний момент квитки за акційними цінами доступні й для українських пасажирів, хоча і не на всі дати.

Наприклад, можна знайти квитки по 9,99 євро з Києва до шведського Стокгольму на 12 листопада 2018 року або ж з Львова в німецький Меммінген за аналогічною ціною на 16 грудня 2018 року.

Водночас за напрямами Ryanair між європейськими містами доступні набагато більше квитків за ціною 9,99 євро. Наприклад, з німецького Дюссельдорфа, куди можна вигідно долетіти тим же Ryanair з України, можна знайти за акційною ціною квитки в португальське Порту.