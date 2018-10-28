Ryanair почав виконувати перельоти з «Борисполя» до шести європейських міст

Найбільший європейський лоукостер Ryanair у неділю, 28 жовтня, почав виконувати перельоти з київського аеропорту «Бориспіль» в шість європейських міст - Вільнюс, Варшаву, Бидгощ, Барселону, Братиславу та Лондон.

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Як повідомили УНІАН у Центрі транспортних стратегій, першими вирушать у подорож пасажири компанії до Вільнюса - їх виліт з Києва запланований о 13:30. Рейси будуть здійснюватися по понеділках, п'ятницях і неділях.

На 16:00 заплановано відправлення з «Борисполя» рейсу Київ-Варшава. Вильоти на Варшаву здійснюватимуться чотири рази на тиждень - у понеділок, середу, п'ятницю і неділю.

В Бидгощ пасажири з «Борисполя» зможуть вилетіти о 20:10. Рейси Київ-Бидгощ заплановані на середу та неділю.

О 21:05 стартує рейс в Барселону. Перельоти в Барселону з Києва заплановані по понеділках, середах, п'ятницях та неділях.

Вильоти в Братиславу проводитимуться тричі на тиждень - по понеділках, п'ятницях і неділях о 21:15.

Завершальним рейсом Ryanair з Києва завтра стане переліт до Лондона, куди літак лоукостера вилетить о 21:55. Злітати в столицю Великобританії, скориставшись послугами Ryanair, можна буде п'ять разів на тиждень - у понеділок, середу, четвер, суботу та неділю.

Як повідомляв УНІАН, міжнародний аеропорт «Бориспіль» 3 вересня прийняв перший рейс найбільшого європейського лоукостера - ірландської авіакомпанії Ryanair до України з Берліна.

На початку березня CEO авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі, генеральний директор аеропорту «Бориспіль» і генеральний директор аеропорту «Львів» підписали контракт про умови обслуговування Ryanair в цих аеропортах.

Президент Петро Порошенко на прес-конференції, присвяченій приходу Ryanair на український ринок, повідомив, що Ryanair з жовтня відкриє 15 рейсів з України з початковою ціною квитків 10 євро, а середня вартість квитка буде 40 євро.

Пізніше авіакомпанія оголосила про збільшення кількості рейсів з України - до 18.