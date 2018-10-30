Лоукостер Ryanair здійснив свій перший рейс зі Львова

Авіакомпанія буде здійснювати польоти в п'ять міст Європи.

Сьогодні, 30 жовтня, з аеропорту "Львів" в польський Краків полетів літак компанії Ryanair. Це перший рейс ірландського лоукостера зі Львова, який в цілому буде літати звідти в п'ять міст Європи.

Завтра стартують рейси в Дюссельдорф (Німеччина), Меммінген (Німеччина) та Варшава (Польща), а 2 листопада – в Лондон (Великобританія).

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Рейси Ryanair зі Львова:

Львів – Варшава (Модлін): з 31 жовтня по понеділках, середах і неділях.

Львів – Дюссельдорф (Веце): з 31 жовтня по середах, п'ятницях і неділях.

Львів – Краків: з 30 жовтня по вівторках, четвергах і суботах.

Львів – Лондон (Станстед): з 2 листопада по понеділках, п'ятницях і неділях.

Львів – Меммінген: з 31 жовтня по середах і неділях.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня Ryanair почав виконувати перельоти з «Борисполя» в шість європейських міст.