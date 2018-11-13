Wizz Air запускає три нові маршрути: стали відомі подробиці

Два нових рейси літатимуть до Харкова, один - до Львова.

Угорський лоукостер Wizz Air розкрив подробиці щодо старту трьох нових рейсів протягом листопада-грудня 2018 році.

Як повідомляє прес-служба авіакомпанії, зокрема, Wizz Air виконуватиме перельоти за новими лоукост-маршрутами з Харкова до аеропорту Лондон Лутон (відкриття 13 листопада) та до Відня (відкриття 25 листопада), а також зі Львова до аеропорту Франкфурт-Хан (відкриття 14 грудня). Ціни на квитки за зазначеними напрямками стартують від 19,99 євро.

Таким чином, разом з новими відкритими маршрутами, наразі Wizz Air виконує рейси, які сполучають Харків з 6, а Львів – з 10 європейськими напрямками. Загалом же авіаперевізник пропонує перельоти за 41 маршрутом до 12 країн з трьох українських аеропортів – Києва, Львова і Харкова. Протягом 10 місяців 2018 року авіакомпанія перевезла понад 1,2 мільйона пасажирів до/з України, що становить 110% росту порівняно з минулим роком.

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, у березні 2019 року Wizz Air відкриє чотири нових маршрути - з Києва до Бремена (Німеччина), Біллунна (Данія) та Риги (Латвія) і зі Львова до Копенгагена (Данія).