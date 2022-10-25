В Європі очікують нову хвилю біженців з України через ситуацію в енергетичній сфері.

Благодійний проект United4Ukraine разом з онлайн-сервісом з розміщення Airbnb відновили програму з надання безплатного тимчасового житла українським біженцям в Європі.

Про цей йдеться в повідомленні на офіційній Facebook-сторінці United4Ukraine.

Подати заявку на безкоштовне тимчасове житло у Європі можна на платформі UFU у розділі "Знайти тимчасове житло".

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Водночас, заявники мають відповідати кільком критеріям:

житло надається виключно сім‘ям з дітьми

житло надається від 7 до 30 днів

проживання надається лише особам, які раніше не користувалися послугами United for Ukraine

Як зазначають організатори акції, раніше в рамках проекту United for Ukraine вони вже допомогли знайти житло понад 11 тисячам українців, що рятувалися від війни. Це сотні сімей, що знайшли тимчасовий прихисток та змогли зосередитись на вирішенні інших важливих питань, пов'язаних з переїздом в нову країну.

Як Airbnb допомогає біженцям з України

Наприкінці лютого 2022 року, одразу після початку повномасштабного військового вторгнення Росії до України, сервіс Airbnb оголосив про намір безкоштовно тимчасово розмістити до 100 тисяч біженців з України в Європі. Тоді усім бажючим власникам житла пропонували долучитися до прогрограми.

Одночасно сервіс Airbnb зупинив роботу в Росії та Білорусі, а згодом заборонив росіянам та білорусам бронювати житло по всьому світу.

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