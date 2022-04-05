Також сервіс заборонив бронювання житла в Росії та Білорусі для громадян з інших країн.

Сервіс Airbnb призупиняє свою діяльність в Росії та Білорусі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Компанія Airbnb призупинила діяльність в Росії та Білорусі. Це означає, що бронювання житла і вражень в Росії і Білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання де б то не було", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що бронювання в Росії і Білорусі, що починаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані.

Раніше повідомлялося, що в Airbnb вирішили безкоштовно прихистити до 100 тисяч біженців з України в Європі.

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