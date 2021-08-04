Останній крок для визнання наших сертифікатів - політична частина взаємовизнання.

Сертифікати щодо вакцинації від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні COVID-сертифікати в Дії успішно пройшли технічну оцінку в ЄС. На крок ближче до визнання наших COVID-документів в Європі", - написав він.

За його словами, технічна команда ЄС високо оцінила терміни реалізації, точність і відповідність українських документів вимогам ЄС, а саме стандарту EU Digital Covid Certificate Єврокомісії.

Читайте такожВ ЄС мають найближчим часом дозволити в'їзд для щеплених вакциною CoronaVac - ЛяшкоФедоров підкреслив, що останній крок для визнання наших сертифікатів - політична частина взаємовизнання, а саме узгодження від Єврокомісії та підписання відповідного Меморандуму.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 липня почалася пілотна експлуатація в тестовому режимі так званих "ковідних сертифікатів". Це документ, який буде генеруватися в додатку "Дія" або на порталі "Дія". Для того, щоб його згенерувати, людина має пройти повний курс вакцинації і дати запит в "Дію" для генерування цього сертифіката.

За словами гендиректора Центру громадського здоров'я України Романа Родини, українські COVID-сертифікати будуть визнаватися в Європейському Союзі, але багато країн ще не дозволили в'їзд українцям в період пандемії.

5 липня сертифікати стали доступні першим користувачам мобільного додатку та порталу "Дія".

Автор: Павло Степанець