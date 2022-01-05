Дані правила поширюються і на чартерні перельоти у складі путівки, яка куплена у туроператора.

У Європі авіапасажири отримуватимуть компенсацію за перенесені авіарейси.

Про це йдеться в рішенні Суду Європейського Союзу, повідомляє Avianews.com.

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Згідно з роз'ясненням до рішення суду, перенесення рейсу більш ніж на одну годину прирівняне до скасування рейсу.

Якщо пасажира поінформували про таку зміну розкладу менш ніж за 2 тижні до вильоту, він може отримати компенсацію 250 євро при тривалості маршруту до 1500 км, 400 євро на маршруті від 1500 км до 3500 км, 600 євро — на маршруті понад 3500 км.

Дані правила поширюються і на чартерні перельоти у складі путівки, яка куплена у туроператора. Якщо в бронюванні туру зазначені розклад і номер рейсу, при подальшому перенесенні такого рейсу більш ніж на одну годину пасажир отримує право на компенсацію.

ЄС і туризм:

4 січня 2022 року ЄС переніс запуск системи платних дозволів для безвізових подорожей. Нова система передбачає отримання попереднього дозволу на поїздку в ЄС шляхом подачі онлайн-заявки (за кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро).