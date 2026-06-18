Туристи вбили 1200-річний дуб Робіна Гуда у Шервудському лісі

Через постійний потік відвідувачів сталося ущільнення ґрунту, що заважало дощовій воді проникати до коренів.

У Великій Британії загинув легендарний дуб Major Oak, який є одним із символів Шервудського лісу та вважається тісно пов'язаним із переказами про народного месника Робіна Гуда. Як пише The Independent, дереву, вік якого оцінювали приблизно у 1200 років, не вдалося пережити чергову весну.

Про смерть знаменитого дуба в четвер повідомило Королівське товариство захисту птахів Великої Британії (RSPB). Фахівці зазначили, що цього року стародавнє дерево так і не випустило нове листя.

Протягом двох століть туристи з усього світу приїжджали до Ноттінгемширу, щоб побачити масивний дуб із химерно викривленими гілками та розлогою кроною. Однак постійний потік відвідувачів мав і негативні наслідки: ущільнення ґрунту навколо дерева поступово заважало дощовій воді проникати до його кореневої системи.

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Попри численні чутки про загибель дуба, які виникали раніше, цього разу природоохоронці підтвердили, що культова пам'ятка дійсно втрачена.

"Те, що цього року дерево не випустило листя, – це болісна новина для всіх", – заявила представниця RSPB Голлі Дрейк.

Зв'язок з легендою про Робіна Гуда

Згідно з легендою, саме під кроною Major Oak знаходив прихисток Робін Гуд – напівміфічний розбійник XIII століття, який, за переказами, грабував лише заможних і допомагав бідним. Його база знаходилась якраз у Шервудському лісі, де банда переховувалася від шерифа Ноттінгема.

Свою нинішню назву дерево отримало після того, як майор Гейман Рук згадав його у книзі про дуби, виданій у 1790 році. Саме після цього Шервудський ліс почали масово відвідувати прихильники легенди про Робіна Гуда.

Що могло призвести до загибелі дерева

Точно встановити причину загибелі дуба неможливо. Однак експерти вважають, що свою роль відіграли одразу кілька чинників. Серед них – мільйони туристів, які роками витоптували землю навколо дерева, а також численні спроби підтримати його величезні гілки за допомогою металевих тросів і спеціальних опор.

Ще одним фактором називають зміну клімату, що супроводжується дедалі частішими хвилями спеки та тривалими посухами.

Під час обстеження фахівці виявили, що коренева система дерева фактично опинилася "задушеною" та виснаженою.

"Стародавні дерева на кшталт Major Oak – це своєрідні "білі носороги природоохорони" у Великій Британії. Але їхній занепад набагато менш помітний, – зазначив представник Woodland Trust Ед Пайн. – Їхнє збереження має вирішальне значення для здоров'я світу, у якому ми живемо, однак більшість таких дерев зникають тихо, не отримуючи тієї уваги й турботи, яку мав Major Oak".

Дерево, що пережило століття

Окрім зв'язку з легендами про Робіна Гуда, Шервудський ліс відомий своїми дубами, деревину яких використовували для будівництва кораблів Королівського флоту Великої Британії часів віцеадмірала Гораціо Нельсона наприкінці XVIII – на початку XIX століття. Також дубові балки із Шервуда застосовували під час спорудження даху собору Святого Павла в Лондоні.

Сам Major Oak уникнув вирубування в ту епоху, а вже з 1970-х років перебував під охороною – навколо нього встановили спеціальну огорожу.

Втім, навіть після смерті дерево залишиться частиною Шервудського лісу.

"Major Oak і надалі стоятиме в самому серці Шервуда як природний пам'ятник, який відвідувачі зможуть побачити на власні очі. Він житиме в легенді про Робіна Гуда та продовжить підтримувати лісову екосистему після смерті так само, як робив це за життя", – наголосила Голлі Дрейк.

Інші туристичні пам'ятки під загрозою

Нагадаємо, на іспанській Майорці місцеві жителі обурені через стан одного з найвідоміших пляжів острова - мальовничий Ес-Кало-дес-Моро, який буквально "зникає" через надмірний наплив туристів.

Колись прихована перлина південно-східного узбережжя Балеарських островів зараз стала жертвою власної популярності, чому сприяли соцмережі та інфлюенсери. Зокрема, йдеться про ерозію пляжу - відпочивальники щодня несвідомо виносять із пляжу до 70 кілограмів піску - на взутті, рушниках та сумках.

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