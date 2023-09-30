Топ-новиною останніх двох днів у Великобританії стало знищення дерева.

Великобританію шокувала новина про знищення знаменитого "дерева Робін Гуда" – 300-річного клена, що прославився появою у відомому фільмі про міфічного борця за простих людей.

Як повідомляє місцева поліція, дерево, що було туристичним магнітом, зрубали у ніч проти четверга. На цей момент поліція заарештувала 16-річного хлопця та 60-річного чоловіка за підозрою в цьому акті вандалізму. Відомо, що підлітка відпустили під заставу, а чоловік співпрацює зі слідством. Жодних інших подробиць та мотивів правопорушників правоохоронці не розкривають.

"Сподіваємося, що цей другий арешт демонструє, наскільки серйозно ми ставимося до цієї ситуації та наше постійне зобов’язання знайти винних і притягнути їх до відповідальності", — йдеться у заяві.

Як повідомляє Sky News, дерево було місцевим туристичним магнітом і фігурує у символіці деяких підприємств, що заробляють на туристах. Розташований поруч паб The Twice Brewed Inn, що теж використовує зображення "Дерева Робін Гуда" в якості свого логотипу, призначив нагороду у 2 тисячі фунтів тому, хто допоможе притягнути до відповідальності вандалів.

Що відомо про "Дерево Робін Гуда"

Існує розповсюджена думка, що зрубаному дереву було близько 300 років, але офіційні архіви британської влади свідчать, що його посадили десь між 1860 і 1890 роками. Воно знаходиться у мальовничому куточку на кордоні Англії та Шотландії поряд із залишками так званого "Адріанова валу" – давньоримської оборонної лінії, що є популярним туристичним об’єктом.

Загальнобританську славу дерево отримало у 1990-х після того, як на екрани вийшов відомий фільм "Робін Гуд: Принц злодіїв", у якому знімалися Кевін Костнер і Морган Фрімен. Кілька сцен фільму були зняті на тлі цього дерева, через що його стали називати "Деревом Робін Гуда". Ця слава не згасала, і у 2016 році його визнали "Найкращим деревом Англії".

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