Один з готелів Дубаю отримав запис у Книзі рекордів Гіннеса за найвищий у світі панорамний басейн.

Дубайський курортний готель Address Beach Resort отримав запис у Книзі рекордів Гіннеса за найвищий у світі панорамний басейн.

Читайте такожУ Дубаї відкриють найвищий готель у світіБасейн розташований на 77-му поверсі готелю, на висоті 294 м. Площа пейзажного басейну становить 560 кв м. Він розділений на 75-метрову зону для плавання, а також зони для відпочинку і засмагання. З басейну відкриваються види на острів Bluewaters, колесо огляду Ain Dubai, острови The Palm Jumeirah і The World Islands, район Dubai Marina і курорт Burj Al Arab.

Басейн знаходиться поруч з рестораном азіатської кухні Zeta Seventy Seven. У самому курортному готелі - 217 готельних номерів і люксів, 443 апарт-номерів і 478 житлових апартаментів.

На цей рік в Дубаї заплановано відкриття відразу декількох басейнів з переливними краями. У другому кварталі відкриється панорамний Aura Skypool на висоті 210 м над рівнем моря - він займе весь 50-й поверх нового готелю Palm Tower на острові The Palm Jumeirah, передають russianemirates.com.

Крім того, на острові The Palm Jumeirah відкриють готель під назвою Palm360, що складається з двох веж, які стануть найвищими на острові. Родзинкою новинки стане найбільший у світі басейн. Він розміститься на висоті 170 м над землею, а його довжина складе 155 м. Басейн з'єднає на висоті дві вежі.

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Автор: Ірина Погоріла