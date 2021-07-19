Для в'їзду у Францію українцям потрібно зробити щеплення вакциною, визнаною Європейським агентством з лікарських засобів.

Франція більше не вимагатиме від українських громадян негативний результат ПЛР-тесту.

Про це йдеться у повідомленні посольства Франції в Україні у мікроблозі Twitter.

"Хороші новини! Мандрівникам з України, щепленим проти COVID-19 вакциною, визнаною Європейським агентством лікарських засобів (EMA), з підтвердженням повного графіка вакцинації, більше не потрібно мати негативний ПЛР-тест для в'їзду до Франції. Безвізовий діє", - заявили французькі дипломати.

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Подорожі до Франції

З 9 червня Франція відкрила кордони для мандрівників із інших країн згідно з умовами, які варіюються в залежності від ситуації з коронавірусом у третіх країнах і вакцинації туристів. Французький уряд класифікував країни світу за трьома рівнями епідемічної небезпеки - на зелену, помаранчеву і червону зони.

Громадяни країн помаранчевої зони, куди входила і Україна, зможуть приїхати до Франції з будь-якою метою за умови проходження повного курсу вакцинації, а також негативного ПЛР-тесту, отриманого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту.

Франція приймає вакцини, визнані Європейським агентством з лікарських засобів (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

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Автор: Віталій Саєнко