При цьому Кіпр скоротить "термін придатності" сертифіката вакцинації з 365 про 270 днів.

Кіпр з 1 березня 2022 року має намір скасувати обов'язкове ПЛР-тестування для повністю вакцинованих від коронавірусу туристів, що діє з кінця минулого року.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на заяву міністра туризму Кіпру.

При цьому сертифікати вакцинації від мандрівників, які не отримували бустерну дозу вакцини, будуть дійсні тільки, якщо з моменту отримання останньої дози пройшло менше дев'яти місяців. На даний момент "термін придатності" ковідного сертифікату становить 365 днів.

Читайте такожЧим дивує зимовий Кіпр: різдвяні селища, прогулянки без палючого сонця і релакс в СПАНещепленим мандрівника, як і раніше, буде дозволений в'їзд до країни тільки з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, отриманого протягом 72 годин до прибуття в країну, або негативним результатом більш дешевого експрес-тесту, зданого протягом 24 годин до вильоту. Також їм буде потрібно здати ще один тест по прибуттю в аеропорт Кіпру за свій рахунок (15 євро в аеропорту Ларнаки і 19 євро в аеропорту Пафосу). Ще через 72 години після прибуття на Кіпр доведеться здати безкоштовний експрес-тест на коронавірус. На даний момент ці вимоги поширюються на всіх без винятку дорослих туристів, в тому числі вакцинованих. Від останньої вимоги звільняються лише туристи з бустерною дозою вакцини.

Крім того, всім туристам, які прибувають на Кіпр, необхідно мати при собі підтвердження реєстрації на платформі CyprusFlightPass.

Як повідомляв УНІАН, в Євросоюзі планують змінити правила подорожей.