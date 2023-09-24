Міністр оборони країни пообіцяв подальшу підтримку ЗСУ.

Великобританія продовжить підтримувати Україну і збирається до кінця року підготувати 30 тис. українських військових.

Про це оголосив міністр оборони Британії Грант Шаппс в інтерв’ю Sky News. "Мета - підготувати 30 тис. українських військовослужбовців. Не думаю, що британська рішучість похитнеться. Ми стоятимемо пліч-о-пліч з українцями", – підкреслив міністр.

Шаппс ддав, що його країна має намір посилити підтримку України.

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"Оголосив про десятки тисяч додаткових боєприпасів, загальна кількість яких вже становить близько 300 тис., і ми надамо величезну кількість додаткової підтримки і обладнання до кінця року", – дещо деталізував Шаппс.

Допомога Британії Україні

У Британії працює проект Interflex – масштабні навчання для українських військових, до яких долучились 10 країн-союзниць.

На початку року країна вирішила значно розширити програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів.

Інструктори Збройних сил Британії проводять теоретичні та практичні заняття з військовими ЗСУ, а також допомагають їм освоювати сучасну західну військову техніку та озброєння.

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