Через грозу літаку довелося здійснити аварійну посадку.

Літак ірландського лоукостера Ryanair був змушений здійснити незаплановану аварійну посадку в аеропорту німецького Меммінгена через сильний шторм "Тім", який пронісся південними федеральними землями Баварія і Баден-Вюртемберг.

Як повідомляє Tagesschau з посиланням на дані місцевої поліції, через сильну турбулентність на борту літака травми отримали вісім пасажирів і один член екіпажу.

Троє з них були госпіталізовані для лікування: дворічна дитина дістала забої, жінка отримала рвану рану голови, а ще один пасажир скаржився на болі в спині.

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Загалом на борту літака Ryanair було 185 пасажирів. Для тих із них, хто побажав продовжити подорож, авіакомпанія організувала автобуси до кінцевого пункту призначення.

За даними поліції, загалом у північній Верхній Баварії та Верхньому Пфальці через шторм "Тім" надійшло близько 50 викликів пожежників, а в Нижній Баварії – трохи менше 40. За попередніми даними, постраждалих немає. Більшість аварійних служб було викликано для розчищення зливових стоків, завалених дерев або затоплених підвалів.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту німецького Мюнхена заборонили посадку пасажирському літаку через запізнення на 10 секунд. Рейс авіакомпанії Condor із понад 220 пасажирами з іспанського курорту Пальма-де-Майорка зрештою перенаправили в маленький аеропорт "Франкфурт-Хан" – за 370 км від Мюнхена. Звідти пасажирів майже дві години везли на автобусах до самого Франкфурта, звідки вони вже іншим літаком полетіли до Мюнхена.

"Через ці десять секунд я витратив на поїздку 12 годин. Бюрократія перемогла здоровий глузд", – обурився фотограф видання BILD, який перебував на борту.

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