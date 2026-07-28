Туристів закликали не їхати до деяких частин Франції і Іспанії через смертоносні лісові пожежі

Лісові пожежі вже змусили евакуювати понад 300 тисяч людей у Франції та Іспанії.

У середині липня 2026 року, на тлі екстремальної спеки, південні країни Європи охопили руйнівні лісові пожежі, які не вщухають досі.

Особливо постраждали деякі регіони Франції та Іспанії, від відвідування яких туристам на даний момент рекомендується утриматися, пише The Independent.

Зокрема, в Іспанії мандрівникам радять уникати поїздок через постраждалі райони Мадрида та Авіли, а у Франції особливо складна ситуація спостерігається в деяких районах Жиронди, зокрема в околицях Саумоса, Ле-Поржа та Леж-Кап-Ферре, а також у деяких районах Ланда, зокрема Біскарос та його околиці.

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Зазначається, що лісові пожежі вже змусили евакуювати понад 300 тисяч осіб в обох країнах, включаючи деякі житлові райони, туристичні об'єкти розміщення та кемпінги. При цьому французька влада розглядає можливість повної евакуації міста Бордо.

Також місцева влада попередила, що доступ до постраждалих районів може бути обмежений, а дороги можуть бути закриті в найкоротші терміни.

"Пожежі, що охопили нашу країну, досягли безпрецедентного рівня", – заявив прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню.

До боротьби з кризою також залучено французьку армію, а ЄС направив літаки та вертольоти.

У свою чергу регіональний президент Мадрида Ісабель Діас Аюсо заявила, що це "найстрашніша пожежа в історії регіону", і що ситуація погіршилася через поєднання високих температур, вітру та злиття вогнищ загоряння.

У зв'язку з цим місцевим жителям і туристам настійно рекомендується:

завжди дотримуватися інструкцій місцевої влади та служб екстреної допомоги;

уникати поїздок до постраждалих районів або через них;

перевіряти оновлення від служб екстреної допомоги та онлайн-карти лісових пожеж;

зберегти номери екстрених служб на випадок, якщо знадобиться допомога.

Тим, хто планує подорожувати через Іспанію з Франції або до Іспанії з Гібралтару, рекомендується перевіряти місцеві рекомендації для мандрівників перед початком подорожі.

Пекельна спека в Європі влітку 2026 року

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, з травня 2026 року на європейський континент обрушилося одразу кілька хвиль екстремальної спеки. Наприклад, лише за один тиждень наприкінці липня в окремих країнах Європи було зафіксовано тисячі смертей через спеку.

В Україні також у певні періоди відчувалася європейська спека, хоча й не в таких критичних масштабах. Нова хвиля спеки з Європи очікується в нашій країні вже найближчими днями.

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