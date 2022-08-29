Очолила рейтинг Бразилія, на четвертому місці опинилася Росія.

Туристичні експерти назвали п'ять країн світу, де туристи найбільше ризикують стати жертвами шахрай.

Про це пише видання Travel off Path з посиланням на результати дослідження, проведеного платформою онлайн-торгівлі InvestinGoal.

Очолила рейтинг Бразилія, де в 2021 році від дій шахраїв постраждали 125,4 мільйони осіб. Експерти відзначають, що в минулому році на 1 тисячу осіб в Бразилії припадало 590 випадків шахрайства. Обдурити туристів в Бразилії можуть на чому завгодно. Крім того, в цій країні спостерігається досить високий рівень крадіжок і вуличного насильства.

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Друге місце в рейтингу посіла Індія, де в 2021 році було зафіксовано 120 мільйонів випадків шахрайства. Це не набагато менше, ніж в Бразилії, проте враховуючи, що в Індії проживає в рази більше людей, в результаті там на 1 тисячу людей припадає лише 87 випадків шахрайства. Тут найпопулярнішими схемами шахрайства вважаються продаж неіснуючих або невідповідних ціні послуг в мережі Інтернет, завищені ціни на таксі та підміну готелю.

Третє місце займає Мексика, де в 2021 році шахраї обдурили 5,5 мільйонів людей, причому це число зросло більш ніж на 200% за останні три роки. На 1 тисячу осіб тут випадаеет 42,7 випадки шахрайства. Одним з найпопулярніших видів обману тут є діяльність турагентств-привидів, що продають підроблені путівки.

На четвертому місці в рейтингу опинилася Росія, за 2021 рік тут від дій шахраїв постраждали 5,3 мільйона осіб. На 1 тисячу людей тут припадає 37 випадків шахрайства, причому найчастіше страждають американці. Найпопулярнішими схемами обману в Росії вважаються інтернет-знайомства, підставні поліцейські та неліцензовані туроператори, що стягують грабіжницькі збори.

Замикає п'ятірку небезпечних через шахраїв країн Туреччина, де у 2021 році зафіксували 1,9 мільйона випадків шахрайства, або ж 23 на 1 тисячу осіб. Правда, в даному випадку цифра враховує виключно випадки обману онлайн. Особливо популярною схемою шахрайства в Туреччині вважається клонування кредитних карт і крадіжка даних, тому туристам рекомендують купувати послуги тільки на перевірених официльных сайтах. Крім цього, в Туреччині популярні такі види шахрайства, як доброзичливі власники магазинів, що люб'язно пропонують "безкоштовні" зразки, за які ви пізніше змушені платити цілий статок, і таксисти, що працюють за завищеними тарифами.

Укладачі рейтингу відзначають, що туристи ризикують бути обдуреними в будь-якій країні світу, але саме ці п'ять напрямків є найнебезпечнішими.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики назвали топ-10 місць для відпочинку в Європі, де туристів можуть обікрасти.