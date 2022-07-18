Найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції, Іспанії, Італії та Чехії.

Аналітики британської платформи Money.co.uk назвали топ-10 місць для відпочинку в Європі, де туристів можуть обікрасти.

Про це пише Express.

Відзначається, що найбільше туристи ризикують стати жертвами кишенькових злодіїв у Франції та Іспанії.

Зокрема, бульвар Ла-Рамбла в Барселоні, що очолює анти-топ, отримав більше 3,2 тисяч згадок на Tripadvisor як місце, де варто уважно дивитися за речами через велику кількість злодюжок. Столиця Каталонії в цілому давно вже закріпила за собою репутацію "міста кишенькових злодіїв".

Повний список місць, де найбільший ризик стати жертвою крадіїв, виглядає так:

1. Ла-Рамбла, Барселона, Іспанія

2. Ейфелева вежа, Париж, Франція

3. Фонтан Треві, Рим, Італія

4. Карлів міст, Прага, Чехія

5. Сакре-Кер, Париж, Франція

6. Колізей, Рим, Італія

7. Староміська площа, Прага, Чехія

8. Лувр, Париж, Франція

9. Собор Паризької Богоматері, Париж, Франція

10. Саграда Фамілія, Барселона, Іспанія

Як повідомляв УНІАН, раніше був опублікований рейтинг найдорожчих міст для життя в 2022 році.