Ryanair частіше літатиме до популярного туристичного регіону в Італії

Загалом у літньому сезоні 2026 року Ryanair здійснюватиме рейси туди за 83 маршрутами.

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про рекордне розширення програми польотів до італійського регіону Емілія-Романья.

Як повідомляється на сайті авіакомпанії, на тлі рішення регіональної влади скасувати муніципальний податок у розмірі 6,50 євро в аеропортах Форлі, Парми та Ріміні з 1 січня 2026 року, Ryanair цього літа забезпечить перевезення 700 000 пасажирів (+50%), відкриє 9 нових маршрутів і збереже понад 445 робочих місць у місцевих аеропортах.

Загалом у літньому сезоні 2026 року Ryanair здійснюватиме рейси за 83 маршрутами з аеропортів регіону Емілія-Романья:

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63 до Болоньї, включаючи один новий до Кастельона (Іспанія);

3 до Форлі, зокрема два нових до Кальярі (Італія) та Лондона Станстед (Велика Британія);

5 до Парми, включаючи три нові до Тирани (Албанія), Реджо-Калабрії (Італія) та Лондона Станстед (Велика Британія);

12 до Ріміні, включаючи чотири нові до Вроцлава (Польща), Манчестера (Велика Британія), Кельна (Німеччина) та Катанії (Італія).

В авіакомпанії додають, що Емілія-Романья стала п'ятим італійським регіоном – після Абруццо, Калабрії, Фріулі-Венеції-Джулії та Сицилії – який скасував подібний пасажирський податок, що дозволило Ryanair додати туди більше рейсів.

Інші новини Ryanair

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше перевізник оголосив про плани різко збільшити кількість рейсів до Варшави, причому це стосуватиметься обох аеропортів польської столиці.

Також Ryanair додав більше нових рейсів із ще однієї країни-сусідки України – Словаччини.

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