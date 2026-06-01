Ірландський лоукостер Ryanair різко збільшить кількість рейсів до Варшави, причому це стосуватиметься обох аеропортів польської столиці.
Як зазначено на сайті авіакомпанії, у зимовому розкладі 2026-2027 у неї буде рекордні 46 маршрутів до Варшави, включаючи 12 нових. Таким чином у Ryanair очікують, що пасажиропотік у двох варшавських аеропортах зросте до 4 мільйонів пасажирів на рік.
Зокрема, Ryanair розмістить в аеропорту Модлін два нових літаки, збільшивши свій базовий флот там до 8 літаків. Це розширення дозволить обслуговувати 30 маршрутів, включаючи 5 нових напрямків:
- Братислава (Словаччина);
- Брістоль (Велика Британія);
- Манчестер (Велика Британія);
- Шеннон (Ірландія);
- Загреб (Хорватія).
У варшавському аеропорту імені Шопена Ryanair також значно розширить свій розклад на зиму 2026 року, збільшивши свою мережу до 16 маршрутів, включаючи 7 нових маршрутів:
- Барі (Італія);
- Болонья (Італія);
- Катанія (Італія);
- Ліверпуль (Велика Британія);
- Неаполь (Італія);
- Турин (Італія);
- Венеція (Італія).
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, також днями Ryanair оголосив про суттєве розширення польотної програми зі словацької Братислави, також країни-сусідки України.
Водночас лоукостер вирішив різко скоротити кількість рейсів до Греції.
