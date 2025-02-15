Більшість поїздок до Баварії починаються в Мюнхені - і це правильно, проте ця земля багата й іншими чарівними містами.

Німецький регіон Баварія має безліч чарівних міст і містечок, у яких можна зупинитися.

Туристичний експерт Кейт Манн назвав п'ять, які, можливо, ще не потрапили в поле вашого зору. Як зазначило видання Independent, більшість поїздок до Баварії починаються в Мюнхені - і це правильно, проте ця земля багата й на інші чарівні міста. Менші й тихіші, але всі вони є чудовим доповненням до маршруту вашої відпустки.

Розенгайм

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Це студентське містечко зосереджене навколо пішохідної ринкової площі з таунхаусами та аркадами. Тут є сучасні кафе і ресторани, а також баварські паби з пивом із прилеглих пивоварень. Культурною пам'яткою є Локшуппен, колишнє локомотивне депо, а нині картинна галерея. Завдяки своєму розташуванню місто є базою для дослідження Альп і околиць, починаючи з озера Кімзеє.

Аугсбург

Засноване в 15 р. до н. е. римським імператором Августом, це місто є одним із найстаріших у країні. Головні визначні пам'ятки включають ратушу з двома вежами, а також оповиті плющем будівлі у Фуггераї, соціальному житловому комплексі, який датується 1521 роком. Фуггерай використовується і сьогодні, з фіксованою орендною платою впродовж понад п'яти століть, відкритий для публіки і має музей в одному з будинків.

Регенсбург

Це місто на берегах Дунаю залишилося практично неушкодженим під час Другої світової війни. Дослідіть лабіринт середньовічних вулиць, відвідайте собор і не пропустіть Порта Преторія, одні з двох збережених римських воріт. Через річку знаходиться вражаючий кам'яний міст, будівництво якого розпочалося 1135 року, який з'єднує старе місто зі схожим на село районом Штадтамхоф. У сукупності ці частини міста визнані об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Нюрнберг

Тут на вершині скелі з пісковика височіє замок, з якого відкривається краєвид на фахверкові будівлі в старому місті (обидві були значно перебудовані після війни), а нагадування про нацистську історію можна знайти на колишніх мітингових майданчиках або в інформаційному центрі в залі суду, де відбувалися судові процеси над військовими злочинцями. Інші відомі музеї включають Будинок Альбрехта Дюрера і Німецький залізничний музей. Щодо їжі, почніть із нюрнберзьких ростбратвурсте (сосисок), які можна купити у вигляді сендвічів у вуличних торговців або які подають свіжими, приготованими на дров'яному грилі в одній із димних ковбасних крамниць міста.

Вюрцбург

Вирушайте в прекрасний бароковий Вюрцбург на річці Майн. Це місто оточене виноградниками. Незважаючи на те, що це історичне місце, воно зберігає молодість частково завдяки своєму студентському населенню. Проведіть день, досліджуючи такі місця, як чудова резиденція, внесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і фортеця Марієнберг, перш ніж вирушити в один із міських барів, щоб спробувати вишукані білі вина. А ще краще, приурочити свій візит до винного фестивалю.

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