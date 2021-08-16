Гід запрацював на туристичних автобусних маршрутах GRAY LINE грецької компанії Athens Open Tour.

В Греції відбувся запуск першого в країні україномовного аудіогіда на туристичних автобусних маршрутах GRAY LINE грецької компанії Athens Open Tour.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, за ініціативою першої леді України Олени Зеленської запущено 28-й україномовний аудіогід у світі.

В повідомленні сказано, що туристичні маршрути GRAY LINE розташовані в містах Афіни, Пірей і регіоні Афінської Рив’єри. Запуск україномовного аудіогіда в Греції став можливим завдяки співпраці посольства України з грецькою компанією Athens Open Tour.

Як повідомляв УНІАН, раніше Олена Зеленська представила україномовні аудіогіди в Лондонському Тауері, німецькому палаці Сансусі, фортеці у Східній Африці та ще у 24 культурних та історичних пам’ятках.

Тоді "перша леді" зауважила, що таким чином вже 17 країн мають україномовні аудіогіди.

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Зокрема, в червні цього року україномовні аудіогіди з'явилися в Археологічному музеї Анталії та в музеї Святого Миколая у Демре. Обидва музеї розташовані в популярній серед українських туристів Туреччині. Загалом в турецьких музеях на першому етапі планують запустити сім аудіогідів українською мовою.

Автор: Катерина Гірник