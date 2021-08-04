Перша леді Олена Зеленська анонсувала, що незабаром українська зазвучить і в музеях Сполучених Штатів Америки.

Перша леді України Олена Зеленська зазначає, що вже 17 країн мають україномовні аудіогіди в музеях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Імідж України".

Зеленська висловила упевненість, що "кожен з нас є обличчям України в світі". "Кожен з нас поширює українське за допомогою власних каналів впливу. І внесок кожного вагомий", - сказала вона.

Говорячи про україномовні аудіогіди, вона зауважила, що вже зараз, "натиснувши одну кнопку та обравши жовто-блакитний прапорець", українську мову можна почути у 25 музеях світу, в 16 країнах.

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"Сьогодні українська вже звучить у найвідвідуваніших музеях світу", - підкреслила перша леді і анонсувала, що "незабаром українська зазвучить і в Сполучених Штатах Америки".

Вона повідомила про запуск ще одного, 26-го, аудіогіду - в палаці Сансусі у місті Потсдам (Німеччина).

Зеленська зауважила, що таким чином вже 17 країн мають україномовні аудіогіди. "26 музеїв та музейних маршрутів, історичних маршрутів мають українську мову у своїх мовних переліках", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2021 року у Віденському будинку мистецтв запустили україномовний аудіогід. Також екскурсію українською можна послухати у віденському палаці-музеї Бельведер.

Автор: Таня Поляковська