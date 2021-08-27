У Торгово-промисловій палаті країни вважають, що влада робить недостатньо задля стримування поширення коронавірусу.

У Туреччині, де зараз спостерігається зростання випадків зараження коронавірусом, не виключають нового закриття кордонів для туристів і введення нових обмежень.

Про це повідомляє Haber Turk.

На серпневому онлайн-засіданні ради Торгово-промислової палати Анталії (ATSO) президент організації Давут Четін зазначив, що Туреччині вдалося зберегти турпотік на високому рівні всупереч пандемії та масштабним лісовим пожежам.

За його словами, тільки в серпні цього року країну відвідали близько 2,5 млн мандрівників — це можна порівняти з показниками 2019 року. Однак від початку року Туреччину відвідало вдвічі менше іноземців, ніж за аналогічний період 2019 року -5,5 млн проти 10,5 млн у 2019-му.

Читайте такожВідпочинок перетворився на кошмар: здорову туристку в Туреччині змусили ізолюватися на 10 днівОднак Четін запевняє, що держава вжила недостатньо заходів для стримування поширення вірусу і збереження туризму.

"Необхідна вакцинація. Я прошу сектор послуг, громадські місця стежити за дотриманням правил. Якщо ми не хочемо, щоб закриття знову повторилося, ми маємо прийняти серйозніші заходи", - говорить Четін.

Як вже повідомляв УНІАН, до Туреччини за підсумками квітня-червня найбільше іноземних туристів приїхало з України: країну відвідали 349,2 тисяч українців.

Автор: Станислав Кожемякин