За кількістю відпочиваючих українці істотно випереджають німців.

В Туреччину за підсумками квітня-червня найбільше іноземних туристів приїхало з України: країну відвідали 349,2 тисяч українців.

За кількістю відпочиваючих українці істотно випереджають німців, яких було в цій країні 236,3 тисяч осіб. Про це повідомляє UBR з посиланням на Національний статистичний інститут Туреччини TurkStat.

Також там порахували, що за три місяці з Росії, Ірану та Болгарії прибули більш ніж по 100 тисяч туристів.

При цьому в середньому іноземці під час відпочинку витрачали по 64 долари на день. Загалом кількість туристів у другому кварталі перевищила 4 млн осіб, що на 56% більше, ніж у попередньому кварталі.

Виручка туристичної галузі Туреччини за цей період зросла майже на чверть (+22,5%) і склала 3 мільярди доларів (у першому кварталі вона була на рівні 2,45 мільярда доларів).

Умови в'їзду в Туреччину

На кордоні українці повинні пред'явити (на вибір):

негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на антиген, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду;

документ про повну вакцинацію проти COVID-19, проведену щонайменше за 14 днів до приїзду;

документ про те, що людина перехворіла на COVID-19 упродовж останніх 6 місяців.

Прикордонники вимагатимуть лише один із цих документів. Довідки повинні бути англійською мовою.

Як повідомляв Погода УНІАН, 28 липня лісові пожежі поширилися в південно-західних регіонах Туреччини зокрема провінціях Анталья, Адана, Мерсін і Мугла, які є популярними напрямками для відпочинку українських туристів.

30 липня Україна направила на допомогу Туреччині для ліквідації лісових пожеж два екіпажі пожежних літаків Ан-32П з групою забезпечення у складі 14 осіб.

У ліквідації пожеж залучені тисячі фахівців, яким доводиться працювати при спеці близько 40 градусів.

У зв'язку з лісовими пожежами влада низки провінцій запровадила заборона на відвідування лісових масивів.

Відповідальність за пожежі в Туреччині взяла на себе курдська організація.

Автор: Олег Давигора