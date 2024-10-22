Медикам врятувати дівчину не вдалося, вона померла вже в лікарні.

Напади акул на серфінгістів або просто туристів, які хлюпаються у водах, уже ні для кого не є новиною. Однак, виявляється, це далеко не єдині морські мешканці, що загрожують життю відпочивальників.

Як пише The Independent, 36-річна серферка з Італії Джулія Манфріні загинула після того, як її проштрикнула риба-меч під час серфінгу у водах Індонезії. Дівчину було поранено в груди в п'ятницю, 18 жовтня, на островах Ментаваї в провінції Західна Суматра – у популярному місці для серфінгу, відомому своїми чудовими водами і складними хвилями.

"Навіть незважаючи на сміливі зусилля її партнера, персоналу місцевого курорту і лікарів, Джулію не вдалося врятувати", – повідомив Джеймс Колстон, який разом із Манфріні заснував туристичну агенцію AWAVE Travel.

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Як пояснив виконувач обов'язків глави Агентства з боротьби зі стихійними лихами островів Ментавай Лахмудін Сірегар, риба-меч "несподівано стрибнула на Манфріні та пронизала її груди".

Зазначається, що риба-меч залишила в грудях дівчини рану завглибшки 5 сантиметрів, і хоча її терміново доправили в найближчу клініку, Джулія незабаром померла.

Новина про раптову смерть Манфіні шокувала 27,5 тисяч її підписників в Instagram, де вона часто ділилася своїми успіхами в серфінгу.

Як раніше повідомляв УНІАН, також у літній період пляжникам варто остерігатися медуз, деякі з яких можуть викликати серйозні алергічні реакції у людей.

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