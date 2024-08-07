Зростання чисельності цих медуз у водах Іспанії вчені пов'язують із підвищенням температури води.

Популярні пляжі Іспанії заполонили зграї так званих "медуз-яєчниць" (наукова назва Phacellophora camtschatica), зустрічі з якими можуть бути вельми неприємними для туристів.

Зокрема, такі медузи, які отримали свою назву за схожість із яєчнею, були помічені на пляжах у регіоні Мурсія, причому замість звичних місць у солоній лагуні, їх також бачили на середземноморських піщаних мілинах, включно з Ла-Мангою або Ла-Льяною, пише Antena 3.

Хоча медузи є звичним явищем у місцевих водах, учені відзначають зростання їхньої чисельності, пов'язуючи його з підвищенням температури води.

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Вид "медуз-яєчниць" цікавий тим, що він може плавати як вертикально, так і горизонтально, оскільки він може стискатися, розширюватися і повертати своє тіло, щоб переміщатися по морю.

Щоб якось протидіяти навалі медуз, місцевий Департамент довкілля встановив спеціальні протимедузні сітки на низці популярних пляжів.

Укуси "медуз-яєчниць" не вважаються небезпечними, проте жалкі клітини можуть викликати незначне подразнення шкіри у людини у вигляді почервоніння і поколювання.

Туристів у разі контакту з цими медузами закликають одразу ж звернутися до рятувальників або медиків на пляжі.

Тим, кого вжалять у районі, де немає рятувальної служби, радять видалити всі щупальця, що залишилися прикріплені до шкіри, і промити місце укусу морською водою (прісну воду використовувати не можна). Також не варто розчісувати рану, а ось прикласти лід, замотаний у тканину, буде не зайвим.

Як повідомляв УНІАН, раніше майже 50 популярних пляжів Іспанії отримали так званий "чорний прапор". Екологи попередили про небезпеку забруднення води та інші несприятливі фактори для відпочинку на них.

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