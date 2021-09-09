Вже 133 країн світу готові приймати подорожувальників з України.

На сьогодні для українських подорожувальників кордони відкрили 133 країни світу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

"Станом на сьогодні для громадян України за різних умов відкрито кордони 133 країн світу. Десь необхідно пред'явити підтверджуючі документи проходження повного курсу вакцинації від COVID, десь достатньо негативних результатів ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген, але, в принципі, ви можете в'їхати у 133 країни світу. Ця цифра продовжуватиме зростати, ми працюємо над цим", - заявив Кулеба 9 вересня.

Читайте такожДля українців змінилися правила в'їзду до Північної МакедоніїВін нагадав туристам, що про актуальний режим в’їзду та транзиту можна дізнатися на інтерактивній онлайн-мапі http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Нагадаємо, що від 20 серпня українцям стало простіше потрапити до Європейського Союзу - Брюссель офіційно визнав українські COVID-сертифікати у додатку "Дія" такими, що відповідають європейськими.

Також ранішу у Міністерстві закордонних справ України перерахували 35 країн Європи, відкритих для подорожей українців. ПЛР-тесту і вакцинації від туристів не вимагають лише Албанія, Естонія та Іспанія.

Автор: Віталій Саєнко