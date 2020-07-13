Відпустка за кордоном. Як планувати омріяний відпочинок в умовах коронавірусу

Кордони для українців відкриваються, але поки що не всі.

Вільно можемо їхати тільки у «зелені» країни та, на жаль, варіантів – обмаль. «В першу чергу це Туреччина, Єгипет, Туніс, Албанія, Об’єднанні Арабські Емірати», - розповідає «Грошам» виконавчий директор Української асоціації туристичних агенцій Павло Григораш.

Ледь не вся Європа – «жовта». Відпочивати там можна хіба, маючи дозвіл на проживання. Кордони більшості азійських та африканських країн для українців – «на замку». Відтак найпопулярніші напрями – Туреччина, Албанія, Єгипет.

Втім, вільно полетіти закордон ще не означаєвільно повернутися! Наприклад, у популярному серед українців Єгипті коронавірус ще не відступив. Відтак, по прильоту доведеться обов’язково здати тест та пройти 14-денну обсервацію.

Міністерство охорони здоров’я України теж поділило країни на «червоні» та «зелені». Якщо понад 40 активних хворих на 100 тис населення, для нас країна «червона». І дані постійно змінюються.

Наприклад, нещодавно у Хорватію можна було їхати вільно. Та нині щонайменше за дві доби до вильоту вже треба пройти тест на коронавірус й надати про це довідку. Або ж… пройти двотижневу обсервацію. Чорногорія теж уже вимагає тестування, але тільки, якщо прибуваєте на авто. Тож, плануючи відпустку, обов’язково перевірте свіжі дані.

На момент підготовки матеріалу, Туреччина, Албанія для нас –«зелена» зона. Звідти повертатися можна без проблем. І, як дізналися «Гроші», саме туди українці активно купують квитки.

«На цей тиждень квитків вже немає. І на наступний тиждень вже дуже мало місць залишилось на авіарейсах», - розповідає власник туристичної фірми Юрій Дереш.

Туристичний експерт, директор Центра розвитку туризму Володимир Царук і сам ще вчора був туристом. Щойно повернувся із Туреччини – улюбленого курорту мільйонів українців. І туди з першого липня таки можна літати. «Туреччина зробила максимальну кількість заходів, щоб відпочинок був безпечний», - розповідає він.

Найперший захід – обов'язкова страховка на випадок Ковід-19. Після прильоту доведеться пройти медогляд. Як раптом виявлять «заразу» - лікуватимуть коштами страхової. Або навіть ізолюють…прямо в готелі.

«Туреччина навіть бере на себе обсервацію. Ви прилетіли до готелю, у вас виявили вірус, але при цьому він недостатньо сильний, щоб вас везти до лікарні, тож фактично вас селять в готелі і це буде так само безкоштовно», - розповідає Павло Григораш.

Плюс, на кожному курорті - обов’язкові заходи безпеки. Кожен готель, який відкривається для туристів, має отримати сертифікат на безпеку, і цей сертифікат щодва місяці перевіряється. Також туристам в кожному готелі перевіряють температуру, стоять тепловізори. Пляжі обробляють спеціальними противірусними препаратами. Нововведення - обов'язкова дистанція у ресторанах та на пляжах.

Попри побоювання деяких турагентів, що в Туреччині можуть заборонити систему «все включено», її таки залишили. От тільки набирати смаколики самостійно вже не можна. Їх роздають офіціанти у масках та захисних щитках.

Справно працюють і водні атракціони. А от про традиційну анімацію поки доведеться забути. Дискотеки, конкурси, масові розваги – під забороною.

Ще один неприємний сюрприз може чекати любителів бюджетних турецьких готелів. Турагенти розповідають, що деякі просто не відкрилися.

«Якщо це тризірковий готель, їх, в принципі, треба ще пошукати. Тому що багато з них не відкривались», - каже Юрій Дереш.

А от працюючі заклади ціни не підіймали. За словами Дереша, ціни на «все включено» стартують від 650 – 700 євро за двох на тиждень. Середній клас залишився без змін, п’ятизірковий готель коштує, приблизно, від 900 євро. Та віп-сегмент навіть…подешевшав.

«Вони зменшили ціни. В минулому сезоні цей готель коштував в районі 3 тис євро, а цього року – 1800 євро», - розповідає Юрій Дереш.

А як не любите «лінивий» пляжний відпочинок, можете спробувати підкорити море. Туреччина ледь не першою відкрила для українців свої моря для яхтового туризму. Умови незмінні – обов’язкова страховка від коронавірусу.

За кілька днів можна відвідати найкрасивіші куточки турецького узбережжя. Як не дивно, ще й з комфортом.

Коштує таке задоволення не надто дорожче хорошого готелю – від 900 євро на тиждень.

Європейський відпочинок теж дещо здешевився. Бюджетний тур в Албанію чи Хорватію обійдеться від 400 до 1000 євро. Щоправда, без харчування «все включено».

Але будьте обмережені! Перед вильотом обов’язково перевірте, чи не змінилися правила в’їзду. Щоб не втрапити у таку халепу як 17 туристів, які летіли на море у Грецію, а прилетіли… у тюрму.

Вони не знали, що до Греції наших туристів поки не пускають. А українські прикордонники не контролюють, чи дозволений в’їзд у країну прямування. Та і авіакомпанію теж не цікавить, що буде з вами після виходу з літака. Відтак – квитки на літаки вільно продаються.

Мало того: Євросоюз може раптово змінити правила в’їзду для українців, якщо хворих у нас побільшає. Відтак, запланований тур може «зірватися» в останню мить.

Так само і Україна може раптом зобов’язати вас неочікувано пройти обсервацію після повернення. Тож планувати закордонну відпустку нині – ризиковано.

Ті, хто не хоче ризикувати, обирають вітчизняні курорти. «Гроші» дізнались, скільки коштує відпочинок на Чорному морі та як його змінив карантин.

Родина Ольги Гречінської вирішила в цьому році поїхати на вісім днів до українського Залізного порту. Сюди, на узбережжя Чорного моря, туристи приїжджають на вихідні. У будні тут майже пусто.

Із захистом від коронавірусу на українських курортах поки не все добре… Пані Ольга розповідає, що є проблеми з дистанцією, немає й людей у масках. Екіпірований тільки обслуговуючий персонал у магазинах, кафе та ресторанах.

Зате приємно дивують ціни. «Ми очікували гіршого. А ціни залишилися втому сегменті, який ми звикли вибирати щороку», - розповіла вона.

Проживання тут може обійтись від 550 до 1500 гривень на день. Котеджі, які знаходяться у «високому» сегменті – мають власні басейни та люксові умови - максимально зайняті. У порівнянні з минулими роками вартість номерів піднялась на 100 -200 грн, але у деяких навіть знизилась.

В цілому за відпочинок можна викласти до 10 тис гривень. Тоді як путівка до Туреччини може коштувати 15 тис гривень за 7 ночей в п’ятизірковому готелі.

Хай там як, в Україні сьогодні теж можна добре відпочити. Можливо, зараз саме час відкрити для себе невідомі та мальовничі куточки Батьківщини. Але, у будь-якому разі, пам’ятайте про засоби захисту. Адже хворих на коронавірус в Україні, як свідчить статистика, більшає.

Олена Кононенко