Тригодинна поїздка обійдеться туристам лише в 9 євро.

Французький залізничний оператор Ouigo в середині січня 2025 року запустив рейси з іспанської столиці Мадрида до трьох неймовірних міст усередині країни.

Як повідомляє Travel Off Path, всього за 9 євро (близько 390 гривень) туристи зможуть доїхати з Мадрида до трьох чудових міст Андалусії. Рейси курсуватимуть двічі на день, пропонуючи до 35 тисяч пасажирських місць на тиждень.

Зокрема, двічі на день поїзди Ouigo вирушатимуть із Мадрида зі станції Пуерта-де-Аточа до андалуської Севільї – о 7:40 (прибуття о 10:25) та о 15:14 (прибуття о 18:02). Відстань між ними становить трохи менше 500 кілометрів.

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Ще одна пара поїздів їздитиме двічі на день до прибережного містечка Малаги, дорогою також роблячи зупинки в Кордові. Поїзди відправлятимуться з тієї ж станції в Мадриді о 7:19 і 15:23, прибуваючи на станцію Марія Самбрано в Малазі о 10:17 і 18:11 відповідно. У Кордові ці ж поїзди зупинятимуться о 9:10 та 17:05 відповідно. Загальна відстань – трохи більше 500 кілометрів.

Як зазначає видання, запуск нового маршруту викликав критику як з боку міністра транспорту Іспанії Оскара Пуенте, так і національної залізничної компанії Іспанії Renfe, квитки якої в один кінець із Мадрида до Севільї коштують у середньому близько 40 євро (понад 1700 гривень), що значно дорожче, ніж тарифи Ouigo.

На думку Пуенте, зниження цін з боку Ouigo є "несправедливою" тактикою, оскільки це чинить тиск на саму Renfe, змушуючи її знижувати свої власні тарифи задля збереження конкурентоспроможності.

У відповідь генеральний директор Ouigo Spain Елен Валенсуела запевнила клієнтів, що вони будуть підтримувати низькі ціни, незважаючи на сутичку з Renfe.

У будь-якому разі, війни за тарифи зазвичай є гарною новиною для мандрівників, які завжди виходять переможцями, оскільки конкуренти намагаються витіснити один одного з ринку, зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти попередили, що в Іспанії все частіше затримуються поїзди. Місцеві перевізники пояснюють таку ситуацію зростаючим попитом на залізничні перевезення, численними роботами з поліпшення залізничної мережі та ще низкою факторів.

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