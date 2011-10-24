Вінничани наторгували в Киеві 700 тисяч гривень
13:11, 24 жовтня 2011Вінниця
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Область ярмаркувала
У суботу сільськогосподарські підприємства області ярмаркували на Голосіївському ринку столиці. Вінничани продавали киянам різноманітні продукти харчування за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках Києва.
За словами заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації Василя Чернія, в суботу подільські аграрії повезли додому 700 тисяч гривень, а з початку виїздів до столиці вторгували понад мільйон гривень. Найбільше продукції киянам привезли господарства Жмеринського і Калинівського районів – по 5 і 6 автівок харчів відповідно.
Ще два "червоних базари" пройде й у Вінниці, останній – 5 листопада.
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