Вінничани наторгували в Киеві 700 тисяч гривень

У суботу сільськогосподарські підприємства області ярмаркували на Голосіївському ринку столиці. Вінничани продавали киянам різноманітні продукти харчування за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках Києва.

За словами заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації Василя Чернія, в суботу подільські аграрії повезли додому 700 тисяч гривень, а з початку виїздів до столиці вторгували понад мільйон гривень. Найбільше продукції киянам привезли господарства Жмеринського і Калинівського районів – по 5 і 6 автівок харчів відповідно.

Ще два "червоних базари" пройде й у Вінниці, останній – 5 листопада.