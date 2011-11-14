Медикам військового санаторію «Хмільник» "вибили" борг по зарплатні

Військовою прокуратурою Вінницького гарнізону Центрального регіону України протягом вересня-листопада 2011 року в інтересах працівників Центрального клінічного військового санаторію «Хмільник» було подано до суду 185 заяви про видачу судових наказів про стягнення нарахованої, але не виплаченої заробітної плати на загальну суму 1,1 млн. грн. Всі вони задоволені і перебувають у провадженні виконавчої служби м. Хмільника Вінницької області.

За позовами військової прокуратури реально погашена заборгованість перед громадянами на суму 600 тис. грн. До 15 листопада 2011 року планується направлення до суду ще 50 позовних заяв про стягнення з санаторію заборгованості громадянам на суму 230 тис. грн. , – повідомляє http://zakyiv.com.

Фактором, що сприяв утворенню заборгованості було те, що станом на лютий 2011 року при завантаженості санаторію в 40 осіб, у штаті працювало близько 400 співробітників. Значні суми витрачалися на опалення порожніх корпусів через відсутність енергозберігаючих технологій.

За час існування заборгованості керівнику санаторію двічі направлялися приписи про негайне направлення наявних коштів на виплату заробітної плати на виконання яких погашено 140 тис. грн.

Наразі військовим прокурором Вінницького гарнізону за фактом невиплати заробітної плати працівникам ЦВКС «Хмільник» проводиться перевірка за ст. 97 КПК України.