Герої-рятувальники серед нас

Пригода трапилася пна початку листопада о 23.00, поблизу села Вінницьки Хутори. Того вечора працівники взводу супроводження Управління ДАІ у Вінницькій області Богдан Грома та Дмитро Шевчук на службовому автомобілі їхали у напрямку міста Немирова по маршруту несення служби. Вони щойно заступили на нічне чергування.

«Рухаючись по Немирівському шосе на службовій автівці, нашу увагу привернув автомобіль «Mitsubishi Galant», який виїжджав з однієї з автомобільних заправок. Під час виїзду на трасу салон іномарки раптово охопило полум’я. Ми одразу зупинилися та побігли до водія. Він стиг відчинити двері та вийти, поки його автомобіль не згорів вщент. Одяг на постраждалому розплавився, руки, ноги та голова обгоріли. Він встиг сказати, що автомобіль спалахнув в той час, коли він переключався з газу на бензин. Отже, нам одразу стало зрозумілим, що автомобіль з хвилини на хвилину може вибухнути. Мій напарник перекрив рух на дорозі з обох боків, щоб не постраждали інші водії, а я викликав "швидку" та рятувальників і побіг у службовий автомобіль по воду», - згадує пригоду Богдан Грома.

Нічого особливого у своєму вчинку міліціонери не бачать, кажуть, що зробили те, що зробив би кожний, якби опинився на їхньому місці, і не важливо, працівник він міліції чи ні. Адже, така біда може статися будь з ким.

Жінка врятованого водія ««Mitsubishi» звернулася до редакції вінницької газети з проханням допомогти їй знайти рятівників чоловіка, щоб особисто їм подякувати.

З цієї ж газетної публікації про героїчний вчинок своїх співробітників дізналося і керівництво обласної міліції. Як повідомив начальник УДАІ УМВС України у Вінницькій області Павло Солоненко, вчинок інспекторів ДАІ Богдана Грома та Дмитра Шевчука не залишиться поза увагою керівництва, та їх буде заохочено.