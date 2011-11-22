Вінницькі індорхокеїсти привезли "срібло" з Праги

З 17 по 20 листопада вінницька команда з індорхокею (це хокей на траві у залі) "Олімпія-Колос-Секвоя", чемпіон України, змагалася у Празі (Чехія) на щорічному 45-у міжнародному турнірі "45-th Pragoshema Cup". На старт вийшли 10 команд. Окрім трьох місцевих клубів та українців, це ще колективи з Шотландії, Росії, Швейцарії, Словакії, Ірландії та Білорусі. Вони були розбиті на дві групи.

У своїй групі "В" підопічні головного тренера національної збірної України вінничанина Павла Мазура здобули перемоги у всіх чотирьох поєдинках. У "Славії" (Прага, Чехія) виграли 2:0, у "Гров Мензішил" (Шотландія) та "KPH" (Словакія) - з однаковим рахунком 5:1, у "Грасхопера" (Цюріх) - 3:0.

У напівфіналі "Олімпія-Колос-Секвоя" зустрілася з чешським "Раковніком" і перемогла з рахунком 6:3. На жаль, переможну ходу чемпіонів України у фіналі перервав ХК "Єкатеринбург" (Росія), який здолав вінничан з рахунком 3:1. Отже, в активі наших хокеїстів - срібні нагороди. А у матчі за “бронзу” шотландці у нелегкій боротьбі переграли "Раковнік" - 5:1.