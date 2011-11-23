У Вінниці буде муніципальна зала для гри у волейбол

Лише в третьому турі (він складається з двох ігор) поточного чемпіонату України вінницька жіноча волейбольна команда, яка дебютувала у суперлізі, здобула першу перемогу.

Минулими вихідними вінницький «Кряж-Медуніверситет» в Одесі змагався з місцевою «Джінестрою», яка раніше була багаторазовою чемпіонкою країни, але нині відчуває чималі кадрові труднощі. У перший день вінничанки ледве не зробили «камбек», програючи 0:2, але в підсумку поступилися з рахунком 2:3 (за такий результат переможець отримує 2 очки, переможений – 1; а ось за рахунку 3:1 або 3:0 всі 3 очки йдуть переможцю). У другий день вже одеситки відігравалися, поступаючись 1:2. На «тай-брейку» вінницькі волейболістки відразу заволоділи перевагою, пішли у відрив на три очки, які зберегли до кінця матчу і перемогли з рахунком 3:2.

- У цих матчах наша команда не показала ані гри, ані бійцівських якостей, – сказала Олена Соколовська, головний тренер «Джінестри» (олімпійська чемпіонка і екс-гравець вінницької суперлігової команди “Педуніверситет” десятиріччя тому). Виходячи з того, що вони вміють, повинні демонструвати інший рівень, але, напевно, не вистачає характеру.

- Я говорив перед матчем, що «Джінестра» зараз не входить до числа фаворитів чемпіонату, що з нею можна боротися, і ми це зробили, – сказав головний тренер «Кряж-Медуніверситету» Олександр Бондаренко. – Нам обидва дні дуже допомогло добре блокування. В перший день за рахунок цього, навіть при поганій якості прийому та атаки, нам вдалося виграти дві партії. По грі у другому матчі відзначу Юлію Якушеву, яка мала майже 100-відсоткову ефективність в атаці та показала добре блокування.

У Вінницькій області діє більше 30 ДЮСШ. За словами голови федерації волейболу у Вінницькій області Миколи Чумака, за останні два роки у змаганнях взяли участь більш ніж 120 волейбольних команд. Вінницька молодь має неабиякий спортивний інтерес, і тому постало питання створення муніципальної спортивної зали.

- Ми вже ведемо перемовини з військовими, щоб для міста виділили приміщення по вулиці Фрунзе, і тоді ми зможемо облаштувати муніципальну спортивну залу для змагань високого рівня, - говорить Микола Чумак.