Сільські ради виконують бюджет за рахунок плати за землю

Загроз шодо виконання доходної частини бюджету області немає. Є проблеми із надходженнями в казну міст обласного значення.

Таким був основний меседж прес-конференції начальника Головного управління фінансів Вінницької ОДА Миколи Копачевського.

Як повідомив посадовець, за 10 місяців 2011 року забезпечено виконання зведеного бюджету по власних і закріплених доходах при уточненому плані 1.374 млрд. гривень на рівні 1.430 млрд. гривень. Тобто, бюджет області виконано на 104 %.

Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 173.3 млн. гривень, або на 13.6%.

Дохідну частину бюджету виконано у всіх районах. Інша ситуація з наповненням бюджетів міст обласного значення — Могилева-Поділського, Жмеринки, Козятина та вінниці. Натомість Ладижин — лідер по темпах приросту доходів бюджету.

Найбільший рівень виконання планових надходжень за 10 місяців продемонстрували Тиврівський, Жмеринський, Козятинський та Піщанський райони.

Загалом із 701 базового бюджету (сільських, селищних рад і міст районного значення) планові показники по доходах за 10 місяців виконали 640 місцевих рад, або 91%. За 10 місяців минулого року таких було 584.

248 рад вже виконали річні плани доходів до бюджету. Повністю забезпечено виконання бюджетів базового по доходах у 9 районах.

Не в останню чергу - завдяки зусиллям обласної влади з інвентаризації, а згодом залучення значних площ землі в оборот оподаткування. Наразі кошти від плати за землю повністю зараховуються до низових бюджетів.

В окремих районів надходження від плати за землю зросли на 40% Крім того, важливу роль зіграла грошова оцінка земель, внаслідок чого вдалося підняти оплату за землю.