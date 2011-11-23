«Вінницягазу» закидають спроби монополізації ринку

Вінницькі підприємці, які працюють на газовому ринку, звернулись до АМКУ. Вони звинувачують підприємство «Вінницягаз» у тому, що воно намагається монополізувати ринок проектування й установки газового обладнання, - повідомляє газета «Місто».

Як розповів виданню Олександр Печалін, голова правління Спілки підприємців «СТІНА», підприємців не влаштовує те, що з вересня «Вінницягаз» фактично перебрав на себе монтаж і заміну газових мереж, приладів.

- Постраждали підприємства, які займаються обходами та встановленням газового обладнання, - каже Олександр Печалін. – Вони вже змушені скоротити 50% працівників. Постраждало населення: ціни «Вінницягаз» в 4 рази вищі ніж, наприклад, у Сумах. Крім того, якщо є вибір, споживач може провести роботи і дешевше, і якісніше.

У Вінницькому відділенні АМКУ проінформували, що заяву від підприємців отримали.

- Але ці організації не надали доказів того, що «Вінницягаз» порушує Антимонопольне законодавство, - пояснив голова Вінницького територіального відділення АМКУ Микола Слободянюк. – відповідно до пункту 18 «Правил розгляду заяв та справ про захист економічної конкуренції» ми залишили їх без руху.