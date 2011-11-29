Невдовзі Вінничани дізнаються про кандидатів на виборчому окрузі № 19

Груднева сесія Вінницької обласної ради припинить повноваження депутата Василя Чернія, який прийняв присягу законотворця країни вищого рангу у Верховній Раді.

За словами голови Вінницької обласної ТВК Павла Лесика, опісля того, як сесія Вінницької обласної ради прийме рішення, ТВК у десятиденний термін має ухвалити рішення про оголошення виборів та провести їх у 60-денний термін. Отже, скоро ми дізнаємося, яку політичну палітру представлятимуть кандидати у депутати на окрузі, де знову проголосять вибори.

Як відомо, Василь Черній отримав свій депутатський мандат, ставши переможцем в одномандатному виборчому окрузі № 19 (Липовецький район).