Перевізника 2500 пляшок «лівої» горілки підвели нерви

Працівники міліціїВінниччини у Тиврівському районі затримали мікроавтобус, водій якого перевозив 2 560 пляшок горілки без будь-яких супровідних документів.

Про це УНІАН повідомили в СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Даішники на автошляху Вінниця-Шпиків-Комаргород, у місті Тиврів, зупинили мікроавтобус, у салоні якого виявили та вилучили 2 560 пляшок горілки відомої марки.

На запитання інспекторів ДАІ, чи є у машині вантаж, чоловік відповів, що немає. Але при цьому він помітно нервував та поводився зухвало. Така поведінка водія насторожила працівників міліції, і вони попросили відкрити машину, щоб перевірити, чи дійсно її салон порожній.

Відчинити машину відій не хотів, але все ж довелось. Як з’ясувалося, у салоні автомобіля 30-річний вінничанин перевозив 128 ящиків горілки невідомого походження. Сумнівними видавались і акцизні марки на пляшках.

Як сказав міліції перевізник, ящики з горілкою він віз із Вінниці в Ямпіль.Під час проведення експертизи фахівцями НДЕКЦ при УМВС України у Вінницькій області було встановлено, що акцизні марки на пляшках з горілкою, як і сама горілка, не відповідають стандартам.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» Кримінального кодексу України.

Хто постачальник та замовник даного вантажу з’ясує слідство.